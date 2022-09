Share







di Andrea Menon, inviato a Parigi

Il day after, tempo di bilanci "a freddo". Il match di ieri sera tra PSG e Juve ha lasciato in dote tanti temi sui quali riflettere in casa bianconera, dove il rammarico per la sconfitta al Parco dei Principi è stato almeno in parte controbilanciato dalla soddisfazione per quanto la squadra di Massimiliano Allegri ha saputo far vedere nel secondo tempo, quando è tornata in campo con un piglio diverso, più determinata, riuscendo a segnare un gol e sfiorando il pareggio. Notizie negative ma anche positive, dunque, dalla trasferta europea: ve ne proponiamo tre da un lato e tre dall'altro, nel VIDEO a cura del nostro inviato a Parigi Andrea Menon.