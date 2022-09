Gianluiginel mirino della stampa d'oltremanica. L'errore del portiere italiano che ha portato al gol di Westonnella sfida tranon è passato inosservato in Francia, dove in particolare è FootMercato a sottolineare come l'ex Milan abbia convinto fino a un certo punto, avendo rischiato di rimettere i bianconeri in partita su una situazione di gara "in controllo". "Un errore simile a quello di Madrid", scrive il noto sito. "Il PSG non può permettersi di spararsi un colpo al piede rianimando in questo modo un avversario così esperto".