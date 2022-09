Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida tra, Cristopheha parlato anche dell'assenza di Angel. Ecco il suo commento: "E' un peccato che non sia qui al Parco dei Principi, ha scritto pagine per questo club. Non posso essere felice per il suo infortunio. Ovviamente quando è presente porta esperienza, qualità, ma sono convinto che il giocatore che lo sostituirà sarà di altissimo livello".