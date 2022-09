Non solo Leandro Paredes, Moise Kean e Angel Di Maria (quest'ultimo, comunque, costretto a rimanere a Torino causa infortunio). Anche Adrienè un ex della sfida didi questa sera tra, essendo sceso in campo con la squadra parigina per 227 volte tra il 2012 e il 2019. Come racconta L'Equipe, nonostante la lontananza fisica il centrocampista classe 1995 è tuttora in contatto con alcuni ex compagni come Presnel, con il quale si è scambiato qualche impressione sulla partita, e con alcuni componenti dello staff, dai quali è sempre stato molto apprezzato. Diverso il discorso relativo ai, che negli ultimi tempi della sua permanenza inlo avevano più volte fischiato per la sua decisione di non rinnovare il contratto (che sostanzialmente lo aveva fatto finire fuori rosa, dal dicembre 2018 al giugno 2019, quando non aveva nemmeno festeggiato il titolo nazionale sul campo con la squadra). I supporter del PSG, secondo il quotidiano, non hanno dimenticato quel periodo: in vista del match di questa sera al Parco dei Principi, alcuni di loro si dicono pronti a fischiarlo di nuovo, mentre altri sono convinti che si tratterebbe di "uno sforzo inutile".