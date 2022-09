Cresce l'attesa per la grande sfida didi domani tra, con il fischio d'inizio fissato alle 21.00 al Parco dei Principi di Parigi. Per vedere il match, questa volta, ci saranno diverse possibilità: la partita, infatti, verrà trasmessa sia in chiaro su(e in streaming su Sportmediaset.it) che su; come di consueto, inoltre, ve la racconteremo in diretta qui su, con un ampio pre e post gara su tutti i nostri canali insieme ai nostri inviati.