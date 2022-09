La Juve non è che meritasse il 2-2. Fa 2-1 su calcio d'angolo, ha avuto fiammate e nella ripresa si è visto qualcosa e ha meritato la rete. Ma nel primo tempo era in apnea: non ha creato niente, anche se ha creato tanto quanto il Paris, che invece ha segnato due gol. Eppure, nel primo tempo si è vista tutta la differenza tecnica tra le due squadre.



Non ho capito quel cambio che ha fatto Allegri, però: perché mettere Locatelli per Milik, quando il polacco stava giocando così bene? Ecco, a volte fa queste mosse inspiegabili, il mister. Vedremo se sta bene o se c'è dell'altro.



Intanto, guarda il video qui in basso: ecco il commento a caldo di Marcello Chirico, tutto su PSG-Juventus.