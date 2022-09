Inizia male la trasferta di Parigi per la Juventus che, va sotto dopo appena 5 minuti grazie ad una combinzaione perfetta tra Neymar e Mbappè, con quest'ultimo che ha fulminato Perin con un destro al volo. I bianconeri sembrano essere anche mentalmente nervosi e poco lucidi, come si evince dallo sfogo di Leonardo Bonucci nei confronti dei suoi compagni, accusando i centrocampisti di fare pochi movimenti e di non farsi trovare mai liberi durante le fasi della costruzione di gioco.