Il commento di Gianni, direttore di calciomercato.com:"Il campo ha dimostrato come Allegri e non la squadra abbia sbagliato l’approccio alla partita, cambiando modulo difensivo, salvo tornare rapidamente sui suoi passi, quando il PSG era già avanti di 2 gol. Sia chiaro, è tutt’altro che certo che giocando da subito con la difesa a 4 sarebbe andata in altro modo, ma è dimostrato che la mossa studiata non s’è rivelata vincente e solo la “solita” Juve è rientrata in partita. Sorprendente ma non troppo la sostituzione di Milik con Locatelli a mezzo tempo dalla fine: il polacco si sta dimostrando utilissimo e Allegri l’aveva detto anche alla vigilia che non era questa la partita più importante".