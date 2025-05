PSG-Inter: subito un record negativo per i nerazzurri

Getty Images

PSG-Inter: il record negativo dei nerazzurri

Un inizio shock per l', nella finale di Champions League all'Allianz Arena contro il. La squadra di Simone Inzaghi ha infatti subito due goal in appena venti minuti - il primo al 12' dall'ex di serata Achraf Hakimi e il secondo proprio al 20' dal giovane talento Désiré Doué -, pagando l'avvio di partita a ritmi altissimi della squadra francese, subito impegnata in un pressing asfissiante degli avversari.E comunque finirà la partita, si tratta già di un record negativo: prima di oggi, infatti, nessuna squadra aveva incassato due reti in così poco tempo in una finale della massima competizione europea, come riportato da Opta. Da capire se il PSG riuscirà a mantenere la propria superiorità per tutta la durata del match o se invece, con il passare dei minuti, inizierà a concedere qualcosa all'Inter.