PSG-Inter LIVE 2-0: la sblocca Hakimi, poi raddoppia Doué!

È quella notte lì, e l'Europa si ferma: a partire dalle 21.00 va in scena, atto finale dellaTutti gli occhi sono puntati sull’Allianz Arena di Monaco di Baviera - dove sono presenti anche i vertici della Juventus e Damien Comolli , solo da ufficializzare come nuovo dirigente -, teatro dell’ultimo appuntamento della più prestigiosa competizione europea per club. Da un lato c’è il Paris Saint-Germain guidato da Luis Enrique: la squadra francese, approdata alla finale dopo aver eliminato il Brest nei playoff e ben tre formazioni inglesi – Liverpool, Aston Villa e Arsenal – sogna di alzare per la prima volta la coppa dalle grandi orecchie, nella sua seconda apparizione in finale dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco.

PSG-Inter, la finale di Champions League in diretta

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Donnarumma

Hakimi

Marquinhos

Pacho

Nuno Mendes

Joao Neves

Vitinha

Fabian Ruiz

Doué

Dembélé

Kvaratskhelia

Sommer

Pavard

Acerbi

Bastoni

Dumfries

Barella

Calhanoglu

Mkhitaryan

Dimarco

Thuram

Lautaro Martinez

Dall’altro lato c’è l’Inter allenata da Simone Inzaghi, che ha superato il Feyenoord agli ottavi, per poi eliminare Bayern Monaco e Barcellona in due confronti entusiasmanti, soprattutto quello contro i catalani. I nerazzurri inseguono il riscatto, dopo la finale persa due stagioni fa contro il Manchester City.Qui sotto la diretta del match!