PSG-Inter, Kalulu dal ritiro della Francia: 'Di certo non tifo per i nerazzurri...'

ha parlato dal ritiro della Francia, da cui è stato convocato in questi giorni per la prima volta, facendo anche un pronostico sulla finale di Champions League in corso all'Allianz Arena , tra Inter e PSG: "Penso che il PSG vincerà, dopo i tempi supplementari", le parole del difensore della Juventus . "Io che ho avuto la fortuna di giocare parecchie volte contro l'Inter e di vederla giocare so che è una squadra molto forte, con grandi qualità. È una squadra ben organizzata. Sarà una partita molto bella da vedere, difficile. Penso che il PSG vincerà".

Kalulu su PSG-Inter

E sulla squadra di Luis Enrique: "Non posso parlare a nome di tutti, quindi parlerò solo a nome mio. A livello personale, in Champions League, a parte quando giocano contro di me, ho sempre fatto il tifo per loro. Supportare è una parola grossa. In ogni caso, non ho mai fatto il tifo contro di loro e non lo farò nemmeno stasera. Tanto più che giocano contro l'Inter. Non andrò certo ad augurare che l'Inter vinca...".