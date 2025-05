PSG-Inter: John Elkann è arrivato a Monaco con la moglie

AFP via Getty Images

John Elkann alla finale di Champions League

Tutto come previsto. Ancheè arrivato all'Allianz Arena di Monaco di Baviera per la finalissima di Champions League tra Inter e PSG , come preannunciato da Sky che nelle scorse ore aveva parlato di un imminente vertice con Giorgio Chiellini e Damien Comolli per definire le prossime mosse da mettere in atto in casa, tra la scelta del nuovo allenatore e quella del ds in sostituzione di Cristiano Giuntoli.L'ad di Exor, massimo rappresentante del club bianconero, è stato intercettato al momento dell'arrivo allo stadio da Calciomercato.it: con lui la moglie Lavinia Borromeo, che spesso lo accompagna in questo tipo di impegni. Si attendono ora aggiornamenti sul possibile incontro a tinte bianconere, fondamentale per fare il punto della situazione per quanto riguarda il prossimo futuro della Vecchia Signora.