PSG-Inter, Del Piero: 'Impensabile tifare per i nerazzurri'

2024 Getty Images

PSG-Inter, le parole di Del Piero

C'è anchequesta sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, per la finalissima di Champions League tra Inter e PSG. Alla leggenda bianconera, presente in qualità di talent della CBS, è stato chiesto un parere anche sulla posizione dei tifosi dellae di altre squadre italiane nei confronti della rivale nerazzurra, in procinto di giocarsi una super partita che vale la coppa più ambita, quella con le grandi orecchie.Ecco le parole di Del Piero: "Di solito "tifiamo" fino alla finale, ma poi ognuno va per la sua strada. Avere una squadra italiana che raggiunge la finale di Champions League è una grande cosa, ma tifare per loro non è possibile, per un tifoso della Juventus o del Milan (ride, ndr). Significherebbe essere ipocriti, dai, diciamo la verità. E allora, per essere corretti, non diremo che tiferemo contro l'Inter, ma che sosterremo il PSG: del resto Donnarumma è italiano, e poi ci sono Kvara, Marquinhos e altri giocatori che hanno giocato in Italia…".