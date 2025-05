PSG-Inter: a Monaco anche Khephren e Lilian Thuram!

Khephren e Lilian Thuram alla finale di Champions League

Non solo John Elkann e Giorgio Chiellini, impegnati nel definire le strategie per ladel prossimo futuro insieme a Damien Comolli . A Monaco di Baviera, sugli spalti dell'Allianz Arena che si sta riempiendo sempre di più in vista del fischio d'inizio della finalissima di Champions League tra, c'è un altro "tocco" bianconero, rappresentato dae papà Lilian.I due, chiaramente, sono volati in Germania per mostrare il loro supporto a Marcus, fratello maggiore del centrocampista della Juve che si preannuncia tra i grandi protagonisti della super sfida di questa sera: Simone Inzaghi lo ha infatti schierato nell'undici titolare dell'Inter , affidandosi a lui e a Lautaro Martinez come coppia d'attacco nel 3-5-2 per la partita più importante della stagione, quella che mette in palio la coppa dalle grandi orecchie. Marcus Thuram, comunque, è stato protagonista in tutta l'annata dell'Inter, mettendosi in mostra con 18 goal e 9 assist in 47 presenze complessive.