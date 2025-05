PSG-Inter 5-0: la Champions vola per la prima volta a Parigi! Per i nerazzurri un pesante record negativo

Getty Images

. Niente da fare per l'di Simone Inzaghi, sconfitta meritatamente per 5 a 0 grazie al goal al 12' del grande ex di serata Achraf Hakimi, alla doppietta di uno scatenatotra 20' e 63' e al poker firmato al 73' dall'ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia; ciliegina sulla torta, la rete all'86' del classe Senny Mayulu, entrato in campo pochi istanti prima.Troppo forte questa sera all'Allianz Arena di Monaco di Baviera la squadra di Luis Enrique, che ha approcciato la partita al meglio - e con ritmi da subito altissimi - mettendo gli avversari alle corde senza consentire loro di creare nessuna azione davvero pericolosa. Una sconfitta pesante, dunque, per i nerazzurri, alla seconda finale di Champions persa negli ultimi tre anni. Per il PSG, invece, si tratta della prima storica vittoria nella massima competizione europea per club.

PSG-Inter 5-0: il record negativo dei nerazzurri

A far risaltare ulteriormente l'impresa della squadra parigina anche alcuni dati statistici: mai prima di oggi, infatti, una squadra aveva vinto una finale di Champions con più di quattro goal di scarto. Così come nessuno aveva subito due reti nei primi venti minuti di gioco. Una serata, insomma, davvero storica.





