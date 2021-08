Il Paris Saint-Germain vuole continuare ad aggiungere figurine al suo ricchissimo album del mercato. Non ha ancora firmato Lionel Messi e intanto arrivano notizie dell'interessamento, da parte del club della capitale francese, verso un altro uomo mercato importante, per quanto lontano dal livello di Messi. Si tratta di un centrocampista transalpino ammirato da tutta Europa, ma che solo il PSG probabilmente ha la forza in questo momento di strappare al Rennes: secondo Foot Mercato è pronta