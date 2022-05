Quella di oggi potrebbe essere una serata cruciale per le sorti del futuro di Angel Di Maria. Ad assistere alla finalissima di Champions in programma a Parigi infatti, ci sarà anche il dirigente bianconero Cherubini. Nel frattempo, il Psg non resta con le mani in mano e ha già iniziato a guardarsi attorno per rimpiazzare adeguatamente il Fideo. Stando a quanto riportato da Foot Mercato infatti, i transalpini avrebbero individuato l'esterno dell'Arsenal Nicolas Pepè come valido sostituto.