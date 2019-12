Possibile girandola di terzini in casa Juve: il Psg insiste per Mattia De Sciglio e, secondo Tuttosport, avrebbe individuato nell'esterno bianconero il sostituto di Meunier, in scadenza di contratto. I francesi avevano anche proposto uno scambio tra i due ma l'offerta è stata respinta; se dovesse partire De Sciglio la prima scelta della dirigenza per la fascia sarebbe Emerson Palmieri del Chelsea, che ha già lavorato l'anno scorso con Maurizio Sarri.