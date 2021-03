Moise Kean continua a essere un rimpianto di mercato per la Juventus, che per effettuare una plusvalenza vitale per il bilancio ha ceduto a titolo definitivo all'Everton un attaccante dal grande potenziale. Che oggi si esprime all'estero: in prestito dal club inglese al Paris Saint-Germain, sta facendo anche meglio del titolare originario Mauro Icardi, e come riporta la Gazzetta dello Sport il direttore sportivo del PSG Leonardo ha ammesso di non volersi lasciare sfuggire un giovane così importante, ma tutte le valutazioni e le trattative sono rimandate a fine stagione.