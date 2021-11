, presidente del, ha smentito l'interesse del club nei confronti di: "Non abbiamo avuto contatti. È un bravo allenatore, maè felice di essere con noi e noi siamo felici di avere lui. Tutti hanno bisogno di tempo", ha aggiunto il massimo dirigente dei francesi, a margine del Galà del Pallone d'Oro.Da Al Khelaifi anche una battuta su, il cui contratto è sempre in scadenza a giugno: "Siamo molto fieri di, è il settimo Pallone d'Oro per lui e il primo per noi. Spero che non sia l'ultimo, abbiamo altri grandi giocatori, anche Mbappè vuole vincerlo", ha dichiarato, ripreso da Italpress.