Riscattarlo per poi rivenderlo. Secondo la stampa francese è questo il piano che ha in mente il Psg per il futuro di Mauro Icardi. Interessata indiretta c'è anche la Juventus, che dopo averci provato l'anno scorso vuole fare un nuovo tentativo per portare l'argentino in bianconero. L'idea dei francesi è quella di esercitare il diritto di riscatto dall'Inter fissato a 70 milioni, per poi proporre Icardi in qualche scambio. Questa strategia giocherebbe a favore della Juventus. Con il Psg, inoltre, si potrebbe allargare il discorso a giocatori come De Sciglio e Pjanic, ai quali il ds Leonardo è particolarmente interessato.