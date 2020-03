L'avventura di Neymar al Psg potrebbe essere prossima alla conclusione. Il prossimo mercato, come già nello scorso, il brasiliano potrebbe infatti partire, lasciando così il Psg con un vuoto non da poco in rosa ed un potenziale di spesa non indifferente. Così, negli obiettivi di Leonardo, un solo nome potrà rimpiazzare O' Ney: Paulo Dybala. Come afferma lo spagnolo ​Fichajes.net, l'argentino della Juventus è un desiderio non troppo nascosto dei parigini, che già in estate hanno provato a corteggiare. Dybala, però, è in aria di rinnovo con la Juve: bisognerà capire, qualora arrivasse, l'entità di una potenziale offerta, perché a cifre elevate i bianconeri potrebbero farci un pensiero.