Mauro Icardi ha parlato dell'inizio dell'esperienza al Psg, dopo un'estate movimentata nella quale è stato trattato anche dalla Juventus in un possibile scambio con l'Inter che voleva Dybala. Ai microfoni di Canal Football Club, l'argentino ha detto: "Sono appena arrivato, farò il massimo per convincere il Psg a riscattarmi. Vedremo cosa succederà". Il club francese ha pagato 5 milione per il prestito di Icardi, ne serviranno altri 65 per tenerlo a Parigi definitivamente.