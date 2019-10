Mauro Icardi, attaccante del Paris Saint-Germain, in prestito dall'Inter, ha parlato dopo la vittoria contro l'Angers, con tanto di primo gol segnato al Parco dei Principi, ai microfoni del club transalpino: "Era molto importante per me andare in gol dopo la partita di Champions League contro il Galatasaray. Non vedevo l’ora di esultare in questo stadio. Ho segnato e la squadra ha vinto, che è la cosa più importante. L’Angers è una squadra che ama giocare in contropiede, e lo sapevamo. Abbiamo affrontato il match nel modo corretto e meritato questo risultato".