Ai canali ufficiali del PSG, Mauro Icardi ha parlato del suo presente e futuro: "Mi trovo bene al Psg, voglio dimostrare quanto valgo e le cose stanno andando in maniera positiva. Il mio adattamento, anche grazie ai compagni è stato più rapido - le sue parole -. Per me la cosa più naturale è fare gol. Cerco di farmi trovare dai compagni sempre nella posizione migliore – ha continuato Icardi - Appena c'è l'opportunità di segnare, mi metto in modalità killer. Nella mia carriera ho segnato quasi 150 gol e quasi tutti simili, questo è quello che mi caratterizza. Sono arrivato al Psg per vincere il maggior numero di trofei. I tifosi vogliono veder vincere il Psg e sul campo gioco per questo".