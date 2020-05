Mauro Icardi è in bilico tra Psg e Inter. Ma sullo sfondo c'è sempre la Juventus, che già l'estate scorsa aveva fatto un tentativo. Secondo quanto riporta Tuttosport, la prima scelta dell'argentino è proprio quella di trasferirsi in bianconero: Icardi vuole rientrare in Italia dove all'Inter però non c'è posto dopo l'arrivo di Lukaku, così la Juventus, che sta cercando un numero nuovo per sostituire Higuain in uscita, può essere la destinazione ideale per il giocatore. Prima, però, bisogna fare i conti con il Psg, che ha un diritto di riscatto fissato a 70 milioni e sta provando a convincere l'Inter a uno sconto.