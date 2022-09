Non solo per i gol, le prodezze, le magie tipiche dei fuoriclasse. Nel match di ieri contro lailha stupito anche per... i "falsi infortuni", episodi che il mondo del web e i social non perdonano. Effettivamente sono stati diversi i momenti, durante l'attesissima sfida di, in cui i campioni della squadra parigina - daa Kylian, fino a Marcoe Nuno- sono "volati" a terra dopo tocchi minimi o persino impercettibili degli avversari, in alcuni casi restando anche a terra "doloranti" e richiamando l'attenzione dell'arbitro per chiedere provvedimenti. Una striscia di episodi che non è sfuggita ai tifosi (bianconeri e non solo), che sui social hanno puntato il dito contro i padroni di casa per il loro atteggiamento poco sportivo, emerso già in altre precedenti occasioni.