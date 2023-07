Il Psg continua a perseguire l'obiettivo dicome un suo rinforzo prioritario nel reparto offensivo. L'attaccante serbo, attualmente sotto contratto con la Juventus, è diventato il nome principale per il club francese che desidera rafforzare la squadra. Tuttavia,Gli ultras della società parigina hanno recentemente pubblicato sui social media una foto in cui espongono uno striscione minaccioso e inviano un terribile messaggio al calciatore della Juventus.Il messaggio shock dei tifosi del Psg a Vlahovic recita: "" Il riferimento alle tre dita ha una. In passato, Dusan ha condiviso su Instagram diverse foto in cui, con la mappa del paese che includeva il Kosovo all'interno dei suoi confini. In queste immagini, ha anche fatto il gesto delle tre dita,Alcuni tifosi del Psg sembrano aver reagito negativamente a queste foto e alle celebrazioni "politiche" di Vlahovic, decidendo di inviare un messaggio minaccioso all'attaccante serbo in vista di un suo possibile trasferimento a Parigi.