L'allenatore del PSG, Christophe Galtier, ha parlato in conferenza dopo la gara con la Juve: "Abbiamo avuto problemi nel secondo tempo, mentre più fasi di gioco interessanti nel primo. Abbiamo concesso qualcosa ma sono contento della prestazione, sia per come abbiamo gestito la palla, sia per come abbiamo attaccato, ma difendendo bene. Quando si è avanti 2-0, il terzo gol arriva dalla parte giusta o sbagliata... Ci siamo posizionati male su un corner a due, era previsto che fossimo posizionati diversamente. E poi abbiamo concesso occasioni ma è la Champions... Ma abbiamo avuto occasioni per fare il terzo"."Arrabbiato per l'egoismo di Mbappé? Devo rivedere le immagini, ma l'ossessione di un attaccante che he fatto due gol è segnare il terzo. Non so se Neymar fosse meglio posizionato ma sono soddisfatto della gara del trio davanti".