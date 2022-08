Leandrosembra finalmente pronto ad abbracciare la. Ai continui indizi social che testimoniano il desiderio del centrocampista argentino di volare quanto prima a Torino, si è infatti aggiunta negli scorsi minuti una notizia che sembra cancellare ogni dubbio sul buon esito della trattativa tra bianconeri e: il classe 1994, infatti, non sarà convocato per la partita di domani contro il, come annunciato dallo stesso Cristophenella conferenza stampa della vigilia. Dopo averlo portato in panchina per il match con il Monaco, questa volta il tecnico non si è nascosto, comunicando apertamente che l'ex Roma ha raggiunto un accordo con la Juve. "La sua testa è altrove, anche se è ancora un giocatore del PSG" ha sostenuto davanti ai giornalisti, pur precisando che l'intesa tra i due club non è ancora stata trovata.- Se tutto fosse confermato (visto anche il forte inserimento last minute dell'), Paredes passerebbe alla Vecchia Signora in prestito con opzione di riscatto, firmando un contratto fino al 2026.