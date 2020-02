Il futuro di Icardi al Psg è ancora in bilico. L'Inter spera ancora che il Paris Saint Germain riscatti alla fine della stagione l'attaccante argentino, ma secondo quanto riportato dalla stampa francese la situazione si starebbe complicando. Addirittura sarebbero tre le piste calde nel caso in cui il Pari Saint Germain decida di non esercitare la clausola di rinnovo. Alla finestra, infatti, per capire l'evolversi della situazione di Icardi ci sarebbero Juventus, Chelsea e Real Madrid. Il calciomercato estivo si avvicina e Icardi può diventare un colpo importante.