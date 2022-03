Secondo quanto raccontato da Marca, solo grazie al rapido intervento dei compagni si sarebbe evitato lo scontro fisico. Ad ogni modo, sono volate parole grosse dopo la sconfitta contro il Real Madrid nello spogliatoio del PSG, dove si sarebbe verificata una furiosa lite tra Neymar e Gianluigi Donnarumma, con quest'ultimo ritenuto colpevole dal brasiliano di non aver buttato via il pallone regalando il gol del pareggio ai padroni di casa. Una situazione potenzialmente esplosiva, di forte tensione, che inevitabilmente finirà per riaccendere i riflettori sul portiere italiano tornando a far parlare del suo futuro. Resterà a Parigi? Se sì, riuscirà a convivere con Keylor Navas? Se andrà via, quale sarà la sua prossima destinazione? Potrebbe essere la Juve? Forse è ancora presto per dirlo, certo è che i tifosi stanno già iniziando (o meglio, ricominciando) a sperare nel colpo di mercato, in quell'investimento di prospettiva di cui tanto si era parlato in estate, prima che "Gigio" lasciasse il Milan per scegliere il PSG degli sceicchi. In questo senso, la politica della società è chiara: l'eventuale ingaggio di Donnarumma non potrebbe superare un tetto massimo (sostanzialmente quello di Dusan Vlahovic, ben lontano dall'attuale stipendio parigino del classe 1998); inoltre, a Torino resta alta la fiducia in Wojcech Szczesny, che ha saputo riscattarsi alla grande dagli errori di inizio stagione.

Sfoglia la nostra gallery per leggere alcuni pareri dei tifosi: