Ha dell'incredibile quanto accaduto nella squadra femminile del. La calciatrice francese Aminata(26) è stata infatti arrestata dalla polizia perché ritenuta "mandante" di un'aggressione subita dalla compagna di squadra Kheira(31). I fatti risalgono allo scorso 4 novembre, quando dopo una cena organizzata dal club, Hamraoui - che si trovava proprio in compagnia di Diallo - era stata aggredita violentemente e ripetutamente colpita con spranghe da uomini a volto coperto, che le hanno causato ferite e diversi punti di sutura sia agli arti inferiori che alle mani.Oggi è arrivata la comunicazione shock direttamente dal PSG: Aminata, dopo le indagini effettuate sull'aggressione. Una tesi che poggerebbe anche sulla rivalità calcistica tra le due giocatrici, come testimonia un fatto che adesso appare inquietante: Hamraoui, costretta a saltare il match di Champions League contro il Real Madrid disputato ieri, è stata sostituita proprio da Diallo. Dagli interrogatori sarebbe emerso un ruolo primario di Diallo nell'aggressione. Hamraoui, che ora affronta le conseguenze, è una fuoriclasse della nazionale francese ed è arrivata a Parigi in questa stagione, fresca della Champions League (la sua terza) vinta con il Barcellona.