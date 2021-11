Ci sono importanti sviluppi sulla vicenda che ha visto protagoniste due calciatrici delfemminile, Kheira- aggredita lo scorso 4 novembre a colpi di spranga - e Aminata, inizialmente arrestata perché sospettata di essere la mandante dell'aggressione per una presunta rivalità sportiva tra le due e poi rilasciata. L'inchiesta prosegue, ma Diallo ha chiarito la sua posizione, smontando tutte ogni accusa. Secondo il suo avvocato, l'arresto sarebbe stato "infamante", anche perché la 26enne è uscita dalla caserma di Versailles senza alcuna imputazione a suo carico.Sembra definitivamente messo da parte il movente per rivalità sportiva, per il rapporto di amicizia che lega le due atlete e perché Diallo ha comunque trovato spazio nel corso della stagione, anche giocando assieme alla stessa Hamraoui. Spunta, invece, una pista sentimentale legata a una vendetta: un uomo, nelle ultime settimane, avrebbe contattato diverse giocatrici del PSG, tra cui Diallo, per screditare Hamraoui con la quale sostiene di aver avuto una relazione. L'uomo avrebbe anche minacciato di volerla far pagare ad Hamraoui. A tal proposito è stato interrogato un trentenne già in carcere a Lione, per racket, tortura e barbarie: l'uomo, un conoscente di Diallo, avrebbe però negato ogni accusa.