Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, il Paris Saint Germain non ha certo pensato al Natale: esonerato il tecnico Thomas Tuchel. Una decisione a sorpresa, che arriva dopo un 4-0 netto del Paris (con firma Kean, tra l'altro) contro il Racing Strasburgo. Il tecnico tedesco paga il terzo posto in classifica, a una sola lunghezza dal Lione capolista e dal Lilla, anch'essa a quota 36 punti. Il Psg si è inoltre qualificato agli ottavi di Champions, vincendo il girone con Lipsia e United. Ecco, una stagione iniziata così e così, ma un rapporto arrivato al limite: Tuchel, infatti, poteva andar via già in estate, poi la grande corsa in Europa e la finale persa con il Bayern. Adesso? Allegri sembra in pole position.