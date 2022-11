Hugoha parlato ai canali ufficiali deldopo la vittoria contro la. Ecco il suo commento sul match di ieri: "Sapevamo che sarebbe stata una partita complicata, e a tratti la Juve ha dominato giocando con tanti giocatori in attacco. Abbiamo fatto il nostro lavoro con questa vittoria di misura. Personalmente sono tornato, ho cercato di dare il massimo e soprattutto di essere presente per i compiti difensivi, per aiutare la squadra. Questo è quello che mi ha chiesto l'allenatore. Secondo posto? Non c’è da essere frustrati, conta solo la qualificazione. È stato bellissimo giocare contro questa fantastica squadra e in questo bellissimo stadio. Non vedo l'ora di giocare di nuovo le partite di Champions League".