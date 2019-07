La Juventus si gode il nuovo centrocampo con Adrien Rabiot insieme a Aaron Ramsey. Tuttavia, per far posto ai due nuovi arrivati ci sono partenze illustri di cui tenere conto. Una di queste riguarda anche Blaise Matuidi. Il francese è cercato da Paris Saint-Germain e Manchester United. I due club sono pronti a sfidarsi per il giocatore campione del mondo 2018. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Vecchia Signora avrebbe già fissato il prezzo: 15 milioni di euro.