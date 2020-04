L’incertezza data dal coronavirus può cambiare il destino di Milinkovic-Savic. In favore della Lazio. La Figc è al lavoro per predisporre le condizioni per tornare a giocare, ma di certo non c’è ancora nulla, men che meno le date del calciomercato, che sarà profondamente modificato dagli effetti della pandemia. Questo andrà ad impattare sul futuro del centrocampista serbo, che con la Lazio ha un contratto da 3,5 milioni di euro a stagione fino al 2024, pienamente coinvolto nella lotta Scudetto e che l’anno prossimo avrà grandi chances di giocarsi la Champions con i biancocelesti. Stando quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Milinkovic-Savic rimane sempre nel mirino di Paris Saint-Germain e Manchester United. Il ds Leonardo lo brama da tempo, mentre i Red Devils potrebbero far partire l’assalto nel caso in cui Pogba venga ceduto. Sullo sfondo c’è anche la Juventus, interessata alle vicende del classe ’95. Lotito continua a chiedere 100 milioni: il prezzo del suo cartellino, unito alla grande incertezza del momento, giocano a favore della Lazio.