Nelle primissime fasi di questo mercato estivo, la Juventus aveva trovato l'accordo con Sergej Milinkovic-Savic per il trasferimento in bianconero. Pronto un contratto quinquennale con uno stipendio oltre i 6 milioni di euro a stagione, approvato dal suo agente, Mateja Kezman. Poi, si è intromessa la Lazio. Claudio Lotito ha chiesto oltre 80 milioni di euro per il cartellino del Sergente e Fabio Paratici ha fatto un passo indietro, chiudendo poi il secondo grande colpo a parametro zero per il centrocampo, con Adrien Rabiot dal Paris Saint-Germain a seguire le orme di Aaron Ramsey dall'Arsenal.



IL PIANO DI PARATICI - La pista che porta a Milinkovic, però, non è ancora chiusa. Da circa 20 giorni, come racconta Calciomercato.com, i contatti si sono bloccati, ma Fabio Paratici ha un piano. Per il momento si è mollata la presa, ma, nel caso in cui Paris Saint-Germain e Manchester United, al momento in pole per il serbo, oppure l'Inter, che vuole regalare un grande colpo a centrocampo ad Antonio Conte, non dovessero chiudere l'affare, la Juventus è pronta a tornare alla carica a ridosso del 2 settembre, per provare a chiudere l'affare a prezzo di saldo e dopo aver chiuso qualcuna tra le cessioni importanti.