Il Psg sta facendo i primi massi per riscattare dall'Inter Mauro Icardi, in uno scenario che interessa anche la Juventus da tempo sulle tracce dell'attaccante. Leonardo vorrebbe uno sconto sui 70 milioni concordati in estate dai due club, e secondo Sky Sport è arrivata un'offerta di 50 milioni più altri 10 di bonus - non tutti facilmente raggiungibili - per un totale di 10 milioni in meno rispetto alla cifra fissata in precedenza. Ora il pallino passa all'Inter che dovrà valutarla e dare una risposta. La Juve osserva la situazione interessata, i bianconeri non hanno mollato Mauro Icardi.