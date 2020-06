Al Psg è in atto una vera e propria guerra interna, in ballo il nome di Massimiliano Allegri. E' quanto scrive L'Equipe, che spiega come l'ex allenatore della Juventus sia il tema della discordia tra Leonardo e il presidente Al-Khelaifi. Il dirigente spinge per Max e lo reputa la giusta guida per il dopo Tuchel, allenatore che ha già vinto la Ligue 1, essendo in vetta alla classifica al momento della sospensione, ma che non ha mai convinto a pieno. Il presidente non è d'accordo, ma Leonardo si gioca una carta: l'arrivo di Allegri potrebbe convincere Neymar, che ha manifestato di nuovo la volontà di lasciare Parigi, a rimanere.