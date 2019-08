Il centro del gioco per Maurizio Sarri, intoccabile e incedibile, una pedina sul tavolo delle plusvalenze (quelle molto alte però) per la Juve. Miralem Pjanic è finito nella lista dei non intoccabili - non sul mercato, attenzione - e la Juve per le note questioni di bilancio apre anche all'addio del centrocampista bosniaco. Al centro del progetto, ma per un'offerta irrinunciabile...



NON SOLO PSG - Conferme, quindi, su quanto abbiamo scritto nei giorni scorsi, con Tuttosport che sottolinea come il Paris Saint-Germain stia pensando al numero 5 della Juve. Lo vuole Leonardo che continua nei contatti dopo quelli per Emre Can e Paulo Dybala. Il club transalpino, però, non è solo: anche il Bayern Monaco, infatti, ha chiesto informazioni per il regista. La Juve fissa il prezzo: 80 milioni di euro.