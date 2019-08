L'indiziato per una partenza a centrocampo resta Blaise Matuidi. A confermarlo è anche Tuttosport, che sottolinea come Sami Khedira sia riuscito a convincere la Juve e Maurizio Sarri: il tedesco reciterà un ruolo da protagonista anche in questa stagione, e tra i preferiti di Sarri c'è proprio il suo temperamento e la sua intelligenza tattica. Per TS, però, occhio alla situazione di Emre Can: ieri è stato escluso dall'undici titolare, e il suo nome è scritto sul taccuino di Paris Saint Germain e Bayern Monaco, squadre che l'avevano cercato già nella scorsa stagione. Insomma, non si escludono sorprese finali, anche se Emre resta sempre proiettato verso la permanenza: per la Juve, difatti, si tratterebbe di una ghiotta plusvalenza, dal momento in cui il giocatore si è accasato in banconero a parametro zero.