Secondo quanto riporta El Mundo Deportivo, si infittisce la trattativa fra Barcellona e PSG per il ritorno di Neymar in Blaugrana. A quanto risulta, i parigini avrebbero chiesto il cartellino di Dembele e Semedo pur di cedere il fuoriclasse brasiliano ormai ai margini del progetto tecnico. I nomi di Neymar e Dembele sono stati accostati anche alla Juventus, il primo nella trattativa per portare Dybala al PSG ed il secondo legato alla cessione di Mario Mandzukic ai catalani. Il mistero si infittisce.