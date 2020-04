Il Paris Saint-Germain resterà senza terzini, o meglio, non avrà più quelli attuali. Infatti, secondo quanto riporta As, Layvin Kurzawa e Thomas Meunier non rinnoveranno il loro contratto, in scadenza il prossimo giugno. Il ds Leonardo avrà il suo da fare per rimpiazzare i due partenti, accostati a più riprese alla Juventus. In particolar modo l’esterno sinistro francese, a un passo dal vestire la maglia bianconera nell’ambito di uno scambio invernale con Mattia De Sciglio che la Juve stoppò all’ultimo momento. Kurzawa potrebbe tornare di moda in estate come ottima occasione a parametro zero, ma ci sarà da battere la concorrenza del Barcellona.