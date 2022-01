Nel corso di un'intervista a France TV, Gianluigi Donnarumma è tornato a parlare della sua nuova esperienza al PSG e del dualismo con Keylor Navas: "Sono molto tranquillo, ho un grande rapporto con lui. Siamo amici e non ci sono problemi, anche se all'esterno si inventano storie. Siamo una grande squadra e in tutte le grandi squadre c'è concorrenza. Io e Keylor lavoriamo bene, poi l'allenatore fa le sue scelte. Noi siamo a disposizione, pronti a dare il massimo. Qui a Parigi avverto più pressione che al Milan, sono in un club che vuole vincere tutto. Siamo solo all'inizio e la mia ambizione non è cambiata: vincere, vincere e vincere".