Altro giro, altra competizione, altra panchina per Gianluigi. Salvo sorprese, nemmeno questa sera il giovane portiere italiano avrà una chance da titolare con il, che per la partita casalinga dicontro ildovrebbe fare di nuovo affidamento su Keylor, come del resto ha fatto in quattro partite su sei di. Non cambia la musica, insomma, per il migliore giocatore di Euro 2020, che sembra ancora del tutto estraneo alle dinamiche del club francese, conche continua a preferirgli il "collega" costaricano.Ormai non è più un segreto, a Parigi Donnarumma è ufficialmente un caso. Inevitabile, dunque, parlare di mercato, con indiscrezioni continue oggi riprese anche da Tuttosport: secondo il quotidiano torinese, non è da escludere l'ipotesi che Minoinizi a cercare una rapida via di fuga per il suo assistito, anche per il mercato di gennaio, con lacome possibile destinazione. In questo scenario, l'agente e il club bianconero potrebbero riavvicinarsi prima del previsto e riprendere le discussioni interrotte in estate, quasi come se il tempo non si fosse mai fermato: sembra impossibile, infatti, pensare che un grande prospetto del calcio internazionale come l'ex Milan resti bloccato su una panchina, proprio nel momento in cui potrebbe (e dovrebbe) diventare un punto di riferimento per una squadra intenzionata a competere ad alti livelli. Nelle prossime settimane si saprà certamente di più. Alla Juventus, in ogni caso, resta da sciogliere il nodo