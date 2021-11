Le groupe parisien pour la réception du @FCNantes#PSGFCN — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 20, 2021

non è stato convocato da Mauricioper la partita di Ligue 1 contro il Nantes, in programma oggi alle 17.00. L'estremo difensore è stato colpito da una gastroenterite ed è stato quindi costretto ai box: la circostanza, però, arriva in un momento particolare per Donnarumma, che qualche settimana fa aveva lamentato la situazione in cui versa al Psg: "L'alternanza con Navas mi fa stare male", aveva confessato Gigio, "restare in panchina fa male". E lo stesso Pochettino in conferenza stampa, ieri, aveva aggiunto: "Il Psg lo ha voluto, io mi sono dovuto adattare...". La Juve osserva.