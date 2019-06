In casa Lazio ci si interroga su come impostare la formazione della nuova stagione. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria in Coppa Italia che ha assicurato loro la qualificazione ai gironi di Europa League. Tuttavia, la squadra di Claudio Lotito rischia di perdere uno degli eroi della finale vinta contro l'Atalanta: Sergej Milinkovic-Savic è tentato dall'addio. Il centrocampista serbo è corteggiato da Juventus e Paris Saint-Germain. Nei giorni scorsi, i francesi sembravano in vantaggio sulla concorrenza. Tuttavia, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i parigini avrebbero cambiato obiettivo, concentrandosi su altre piste. Una buona notizia per la Juve che sogna di piazzare il colpaccio. Lotito chiede almeno 100 milioni, ma l'affare potrebbe concretizzarsi a quota 90.