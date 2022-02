Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport in estate Moise Kean potrebbe lasciare nuovamente la Juventus. L'attaccante potrebbe tornare al Psg.



Intanto, la grande occasione per il giocatore italiano: sarà titolare questa sera contro l'Empoli, ancora una volta nel ruolo di esterno sinistro, dove Allegri lo vede in questo momento come perfetto alter ego di Alvaro Morata.